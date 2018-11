Sociale: Borzì (Acli Roma), squarciare cortina grigia che incombe su futuro Roma (3)

- La presidente della Acli di Roma, Lidia Borzì nel corso del suo intervento ha sottolineato che "in un momento di grande difficoltà caratterizzata da un'esplosione di disuguaglianze e fragilità, è fondamentale squarciare la cortina grigia che incombe sul futuro della Capitale, in quest'ottica il terzo settore e le reti possono essere il volano di cambiamento capace di garantire sviluppo economico e sociale. Attraverso il nostro modello di azione sociale nel nostro piccolo, cerchiamo di fare la nostra parte per favorire questo necessario cambio di passo, sperimentando un processo con 3 aspetti fortemente interconnessi tra loro: la generatività sociale come metodo, che ci obbliga ad agire il presente valutando le ricadute indirette e quelle nel futuro, le buone pratiche come strumento per attuare la generatività sotto forma di iniziative e progetti innovativi e replicabili e la rete come una potente risorsa per attuare queste buone pratiche. Approfittiamo di questa serata – ha concluso Borzì - anche per fare un forte appello alle Istituzioni chiedendo loro un supplemento di responsabilità, affinché assumano le tante buone pratiche presenti oggi nella città, spesso lasciate alla buona volontà delle singole organizzazioni, per farle diventare buone politiche. Si colloca proprio nel solco di questa riflessione, la proposta che ormai facciamo da tempo, di realizzare un albo delle buone pratiche che rappresenterebbe il primo passo necessario alla loro sistematizzazione e valorizzazione". (Com)