Pd: undici consiglieri del Comune di Milano appoggiano Silvia Roggiani alla segretaria Milano Metropolitana

- Per 11 consiglieri comunali dem “il Pd attraversa una fase di cambiamento e di rilancio e Silvia Roggiani è la candidata giusta per accompagnare il Partito democratico in questo percorso, con l'umiltà di chi sa che occorre sempre rinnovarsi”. Sono Sumaya Abdel Qader, Alice Arienta, Filippo Barberis, Arianna Censi, Simonetta D'Amico, Roberta Osculati, Carmine Pacente, Rosario Pantaleo, Laura Specchio, Beatrice Uguccioni, Angelica Vasile i firmatari di una lettera con cui appoggiano la candidatura di Silvia Roggiani alla segreteria di Milano Metropolitana del partito. “In questi anni - si legge - abbiamo imparato ad apprezzare il lavoro di Silvia Roggiani, donna dotata di grandi capacità di ascolto, organizzative e di mediazione, qualità importanti in questa fase di cambiamento. La sfida è ambiziosa e avvincente perché, rispettando le diversità, si potrà costruire il cambiamento e tracciare ‘insieme’ il futuro del Partito democratico”.(Com)