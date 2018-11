Tunisia: presidente Essebsi respinge le dimissioni del ministro della Difesa Zbidi

- Il presidente della Tunisia, Beji Caid Essebsi, ha respinto le dimissioni presentate ieri dal ministro della Difesa, Abdelkarim Zbidi, a poche ore dall’ampio rimpasto di governo che sarebbe stato successivamente annunciato dal premier Youssef Chahed. Zbidi, che si era detto “impossibilitato a mantenere il proprio incarico nelle condizioni attuali”, resterà così al suo posto. Già all’inizio dello scorso mese di ottobre, in occasione dei funerali di due militari uccisi in un’esplosione sul monte Chaambi, nell’ovest del paese, il ministro della Difesa si era espresso in termini molto duri verso gli schieramenti politici del paese, affermando che gli attuali conflitti tra i partiti “sono responsabili del 90 per cento dei problemi della Tunisia, inclusi quelli legati alla sicurezza”. Zbidi, precisando di parlare a titolo personale, aveva anche avvertito i politici tunisini che “un giorno il popolo chiederà il conto” del loro atteggiamento. (Tut)