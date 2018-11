Russia-Spagna: ministro Esteri Lavrov, commissione intergovernativa si riunirà a Madrid a cavallo tra 2018 e 2019

- La commissione intergovernativa russo-spagnola si riunirà a Madrid alla fine del 2018, o all’inizio del 2019. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sottolineando anche le aspettative di Mosca in merito ad un ulteriore rafforzamento dell’interscambio commerciale. “Oggi abbiamo potuto discutere della crescita costante e significativa che sta interessando il commercio bilaterale, che ha già superato i cinque miliardi di dollari lo scorso anno. Ci aspettiamo un ulteriore miglioramento quest’anno, e abbiamo in programma di far riunire la commissione intergovernativa a cavallo tra quest’anno e quello successivo”, ha affermato il capo della diplomazia russo al termine del suo incontro di oggi con l’omologo spagnolo, Josep Borrell.(Rum)