Caserta: a Piedimonte Matese Coldiretti organizza Capodanno del contadino

- Per iniziativa di Coldiretti Campania e del Comune di Piedimonte Matese (Ce) torna il "Capodanno del Contadino", che coincide con la festa di San Martino. Sabato 10 e domenica 11 novembre rivivrà nella cittadina dell'Alto Casertano la tradizionale "Fiera di San Martino", diffusa in tutta Italia e legata all'inizio della nuova annata per gli agricoltori e gli allevatori, che in questa occasione potevano vendere e acquistare capi di bestiame, sementi, attrezzature. Con il tempo la fiera si è allargata al commercio generalista fino a smarrire il legame originario con il mondo agricolo. Nel weekend la tradizione torna a vivere in piazza Roma dalle 9 alle 22 con la presenza del Coldiretti Farmers Village, lo spazio multifunzionale che ha riscosso un grande successo durante il ponte dei Santi in piazza Dante a Napoli. Ci sarà la Fattoria degli Animali, realizzata in collaborazione con Aia – Associazione Italiana Allevatori, dove i visitatori potranno trovare esemplari di bovini, bufale, capre, cavalli, asini e animali da cortile. Ampio spazio sarà dedicato al mercato di Campagna Amica, con gli agricoltori della regione in vendita diretta con il cibo a km zero, buono sano e garantito. Sarà allestito uno spazio agriasilo e laboratorio didattico – a cura di Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne Impresa Campania – dove i bambini potranno giocare con i colori della terra, i semi, l'olio extravergine d'oliva, le piante, il ciclo dell'acqua. (segue) (Ren)