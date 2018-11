Caserta: a Piedimonte Matese Coldiretti organizza Capodanno del contadino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio dedicato agli assaggi di olio evo sarà curato dall'organizzazione dei produttori olivicoli Aprol Campania. L'area didattica sarà completata dal melaio, una riproduzione realistica in paglia di circa 20 metri della struttura utilizzata dai frutticoltori per l'arrossamento a terra della mela annurca. Sempre per i più piccoli ci sarà il Teatro dei Burattini del maestro Giò Ferraiolo, con lo spettacolo "Pulcinella custode dei sapori". Coldiretti metterà a disposizione degli studenti dell'Istituto Alberghiero i prodotti di eccellenza che saranno cucinati per la cerimonia inaugurale. Nell'aera workshop, oltre ai momenti di confronto sulla nuova agricoltura a cura di Coldiretti Giovani Impresa, ci sarà la presentazione del libro di Ranieri Gaetani d'Aragona dal titolo "C'era una volta il Torano", una ricerca storica sul valore dei corsi d'acqua nello sviluppo economico del territorio. Le serate saranno allietate anche dalle musiche popolari, in collaborazione con la Pro Loco, con la partecipazione dei gruppi folk "la Basulata" di Baia e Latina e la Tarantella di Montemarano. (segue) (Ren)