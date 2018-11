Caserta: a Piedimonte Matese Coldiretti organizza Capodanno del contadino (4)

- La leggenda vuole che il santo in una notte d'inverno incontrò un povero viandante che soffriva il freddo, e non avendo denaro da dargli, tagliò a metà il proprio mantello affinché il mendicante avesse qualcosa con cui coprirsi. San Martino divenne ancora più popolare per la collocazione della sua festa nel calendario che coincideva con la fine delle celebrazioni del Capodanno dei Celti, il "Samuin", che cadeva proprio nei primi dieci giorni di novembre. Quella festa pagana era ancora viva nell'VIII secolo e siccome Martino fu fin dal primo medioevo il santo più popolare d'Occidente, la Chiesa pensò bene di cristianizzare i festeggiamenti celtici trasferendo molte delle sue usanze nella festività del celebre vescovo di Tours. Perciò la festa di San Martino divenne in gran parte dell'Europa una sorta di capodanno. Ma in questi giorni si fa festa anche con il vino novello, da cui il detto "per San Martino ogni mosto è vino". La tradizione popolare definisce la ricorrenza di San Martino come la "festa dei cornuti", definizione originata con ogni probabilità proprio alla fiera, che aveva tra i protagonisti principali gli animali con le corna, ma poi traslata ai tradimenti coniugali. (Ren)