Ferrara: domani al Teatro Comunale anteprima della Stagione di Teatro Ragazzi con il Nabucco

- Appuntamento di spicco domani alle 10, al Teatro Comunale di Ferrara, con l’associazione culturale Operiamo che porterà in scena l’opera di Giuseppe Verdi "Nabucco", regia, scene e costumi di Maria Cristina Osti. L'adattamento, racconto della sofferenza e della rinascita del popolo ebraico, viene proposto in anteprima di stagione con la partecipazione dell'Orchestra “Città di Ferrara” diretta da Riccardo Boeretto. Gli interpreti dei ruoli principali sono stati selezionati tra i migliori allievi della master class di canto lirico OPERiAMO e saranno impegnati nei seguenti ruoli: Nabucco Dae Bum Lee, Abigaille Erika Peder, Fenena Ilaria Verzucoli, Ismaele Antonio Cervato, Giuseppe Verdi Paolo Garbini. Hanno inoltre partecipato le scuole Primaria Paritaria “S.Antonio”, Primaria Alda Costa con i docenti Laura Perlini, Carla Cenacchi, Vanda Gazzola, Silvia Artini, Susanna Losciale, Isabella Susani, Giuseppa Carmela Sinicropi, Filomena Pasqua Leone. Il presupposto dello spettacolo è un vero e proprio progetto di coinvolgimento attivo del giovane pubblico: oltre alla valorizzazione del talento degli interpreti, lo scopo è stato anche quello di coinvolgere i ragazzi delle scuole, componenti a loro volta del Coro, primo e più importante tra i protagonisti di “Nabucco”. Le melodie verdiane, parte fondamentale del retroterra culturale italiano,potranno diventare messaggio di speranza, tolleranza e conoscenza reciproca: così come il re Nabucco arriverà infine a riconoscere il Dio degli Ebrei, anche il popolo di Giuda individuerà in lui“dei Regi il Re”.(Ren)