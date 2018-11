Bulgaria: premier Borisov riceve presidente Conferenza rabbini europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borissov ha incontrato oggi il presidente della Conferenza dei rabbini europei (Cer), Pinchas Goldschmidt. Lo riferisce il governo bulgaro con un comunicato, secondo cui durante l’incontro Goldschmidt ha espresso “gratitudine” all’esecutivo di Sofia per il sostegno e la sicurezza che questo paese offre alla comunità ebraica. Il presidente della Cer ha anche osservato che, "a differenza della Bulgaria", si possono osservare crescenti azioni antisemite in Europa. Borisov ha sottolineato che il paese è sempre stato un esempio di “tolleranza religiosa” dove tradizionalmente non ci sono “processi antisemiti”. Il premier bulgaro ha aggiunto che esiste anche un coordinatore nazionale speciale per tali questioni le cui funzioni sono svolte da un vice ministro degli Affari esteri. Goldschmidt ha poi sottolineato che la Bulgaria e il governo sono profondamente rispettati tra le comunità ebraiche in Europa. Borisov, a sua volta, ha ricordato l’aiuto dato dai bulgari nel salvare gli ebrei bulgari durante l'Olocausto. Borisov è stato invitato dalla Conferenza dei rabbini europei a partecipare come ospite d'onore nella sessione di lavoro alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera nel febbraio 2019.(Bus)