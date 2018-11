Scherma paralimpica: al via giovedì a Tbilisi il viaggio verso i Giochi Paralimpici Tokyo2020

- Parte da Tbilisi il lungo viaggio della scherma paralimpica verso Tokyo. A meno 650 giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi Paralimpici Tokyo2020, scatta dalla capitale della Georgia la fase di qualificazione alla rassegna giapponese. Da giovedi a domenica a Tbilisi è infatti in programma la prima tappa della nuova stagione di Coppa del Mondo, la prima che assegna un punteggio utile per la conquista del pass di qualificazione ai Giochi Paralimpici. L'Italia, dopo i successi in pedana ed a livello organizzativo dei Campionati Europei dello scorso settembre a Terni, guarda con fiducia alla tappa georgiana, potendo contare sui ranghi compatti dell'organico azzurro che vanta il rientro anche di Alessio Sarri. L'azzurro, campione del Mondo in carica di sciabola maschile categoria B, è reduce da un importante infortunio alla spalla che ne ha condizionato la presenza in pedana proprio dopo la rassegna iridata di novembre dello scorso anno. Assieme a lui, a volare verso la Georgia vi sono anche Matteo Betti, Marco Cima, Edoardo Giordan, Alberto Pellegrini e Gianmarco Paolucci che, per la prima volta, esordirà anche nella gara a squadre di spada maschile. La compagine femminile sarà invece composta da Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Beatrice "Bebe" Vio. (segue) (Ren)