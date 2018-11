Scherma paralimpica: al via giovedì a Tbilisi il viaggio verso i Giochi Paralimpici Tokyo2020 (2)

- "Abbiamo preparato nel migliore dei modi questo primo appuntamento di Coppa del Mondo - ha spiegato Marco Ciari, Commissario tecnico della Nazionale di sciabola paralimpica -. Dopo una settimana di allenamento collegiale a Tirrenia, i ragazzi hanno dimostrato di essere in grado di affrontare al meglio la prima tappa del lungo e difficile percorso di qualificazione ai Giochi di Tokyo. Dopo gli Europei di Terni il morale è molto alto, ma dobbiamo essere capaci di concentrarci su ogni stoccata, senza volgere troppo in avanti lo sguardo. Il pass si costruisce un tassello alla volta. Sarà importante iniziare subito bene e questo è l'obiettivo che, come gruppo, ci poniamo prima di partire verso la Georgia". La quattro giorni georgiana inizierà questo giovedi con le gare individuali di spada maschile, categorie A e B, e di fioretto femminile, categorie A e B. Venerdi toccherà invece a fiorettisti, categoria A e B, salire in pedana ed alle spadiste, categorie A e B. Sabato si completerà il programma delle prove individuali con le gare di sciabola maschile, categoria A e B, e di sciabola femminile, categorie A e B. Domenica, infine, saranno protagoniste le gare a squadre di fioretto femminile, con il trio campione mondiale e campione europeo composto da BebeVio, Loredana Trigilia ed Andreea Mogos, e quella di spada maschile con il quartetto azzurro formato da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci. A seguire gli azzurri vi sono i tre Commissari tecnici, Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, ed il fisioterapista Christian Lorenzini. A rappresentare l'Italia in ambito arbitrale vi saranno invece Giacomo Emanuele Di Giulio e Mattia Angotti. (Ren)