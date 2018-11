Romania: Banca centrale mantiene tasso di interesse al 2,5 per cento annuo

- Gli organi direttivi della Banca nazionale della romania (Bnr) hanno deciso oggi di mantenere il tasso di interesse della politica monetaria al 2,5 per cento all'anno. Secondo qunato riferito in un comunicato della stessa Banca centrale, il Consiglio ha inoltre deciso di mantenere il tasso di interesse sui depositi all'1,5 per cento l'anno e il tasso sui prestiti concessi al 3,5 per cento all'anno. Allo stesso tempo, è stato deciso di mantenere gli attuali livelli dei tassi delle riserve minime obbligatorie applicabili alle passività in valuta locale e in valuta estera degli istituti di credito. La Banca nazionale della Romania ha avviato quest'anno il ciclo di inasprimento della politica monetaria alzando il tasso di interesse principale tre volte, dall'1,75 per cento al 2 per cento a gennaio, al 2,25 per cento a febbraio e al 2,5 per cento a maggio. (Rob)