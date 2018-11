Tunisia: ex ministro dei Trasporti Ayara "spostato" al dicastero dell'Immigrazione e dei tunisini all'estero

- L’ex ministro dei Trasporti Radhouane Ayara è stato nominato ministro dell'Immigrazione e dei tunisini all'estero nel nuovo governo del premier Youssef Chahed. Uomo politico di lungo corso, Ayara torna occuparsi dei connazionali all’estero, dato che era stato in precedenza sottosegretario presso lo stesso ministero. Nato il 15 giugno 1968 a Béja, ha conseguito un master e un dottorato in Giurisprudenza e dottorato, lavorando poi nel Fondo nazionale di previdenza sociale fino a diventarne amministratore generale. Ha ricoperto molteplici incarichi a livello locale (governatore di Kef), centrale e internazionale, incluso l’incarico di segretario generale del Raggrupammento costituzionale democratico, il partito dell’ex presidente Ben Ali, in Germania. Esperto in diritto previdenziale, è anche professore universitario in diritto commerciale internazionale presso l’Istituto di studi commerciali di Sousse. Dopo la rivoluzione del 2011 si è unito al partito del fronte laico nazionale Nidaa Tounes.(Tut)