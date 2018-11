Speciale energia: Azerbaigian, in aumento produzione energia elettrica soprattutto a fini commerciali

- La produzione di energia elettrica in Azerbaigian ha toccato i 17,2 miliardi di kilowattora nei primi nove mesi del 2018, registrando un incremento pari all’1,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. È quanto emerge dai dati pubblicati all’interno di un rapporto dalla Commissione statistica nazionale azerbaigiana. Nel documento viene anche sottolineato che, dell’elettricità totale generata nel periodo sotto esame, 16,5 miliardi di kilowattora sono stati impiegati a fini commerciali, un dato che ha registrato un aumento dell’1,8 per cento rispetto al 2017. Una variazione positiva significativa è stata registrata dalle centrali termoelettriche, la cui produzione di energia elettrica ha toccato i 15,05 miliardi di kilowattora nei primi nove mesi di quest’anno (un incremento dell’1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Negativi, invece, i dati riguardanti le centrali idroelettriche, che, con gli 1,42 miliardi di kilowattora generati, ha registrato un calo dello 0,4 per cento rispetto al 2017, e quelle ad energia solare, che hanno subito un decremento del 2,8 per cento. (Res)