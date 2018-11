Difesa: Egitto e Francia conducono esercitazione congiunta nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali dell'Egitto e della Francia hanno condotto un’esercitazione congiunta nel Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto il portavoce militare egiziano, colonello Tamer el Rifae. Le esercitazioni hanno incluso l'attuazione di uno scenario realistico per affrontare le sfide della sicurezza marittima, la lotta al terrorismo, la protezione di un obiettivo marittimo vitale come i giacimenti di gas e di petrolio da minacce atipiche, nonché addestramento per contrastare attacchi ostili in rapida successione. Le esercitazioni hanno incluso anche la protezione di navi cargo importanti durante l'attraversamento in zone pericolose. (Cae)