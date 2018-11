Cannabis terapeutica: assessore Gallera, dal 2019 cannabis terapeutica anche dai centri di cure palliative

- La cannabis terapeutica verrà prescritta a partire dal 2019 anche dai centri di cure palliative all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. La conferma arriva dall’assessore di Regione Lombardia alla Sanità Giulio Gallera. "Con la delibera delle 'Regole 2019' che verrà approvata in Giunta a fine novembre, verrà aggiornato l'elenco delle strutture abilitate alla redigere il piano terapeutico per l'utilizzo di farmaci a base di cannabis con l'inserimento anche dei centri di cure palliative", ha dichiarato rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione presentata dal Pd avente oggetto la 'Possibilità di redigere il piano terapeutico per l'utilizzo di farmaci a base di cannabis da parte dei centri di cure palliative'. "Le indicazioni terapeutiche - ha spiegato l'assessore - e la rimborsabilità a carico del Ssr, Servizio sanitario regionale, delle preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico sono espressamente previste dalla Dgr 491 del 2 agosto 2018. La prescrizione di tali preparazioni galeniche magistrali - ha concluso - a carico del SSR avviene sulla base di un Piano Terapeutico compilato esclusivamente da medici specialisti operanti in strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate. Tale elenco con la delibera sulla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 sarà aggiornato prevedendo anche i centri di cure palliative che operano all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate". (Rem)