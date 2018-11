Iraq: ambasciatore Iran, interscambio commerciale a 8,5 miliardi di dollari (2)

- Il vicepremier ha anche evidenziato la necessità di diversificare le entrate statali dell'Iraq, prestando particolare attenzione ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del turismo e degli investimenti e favorendo l'occupazione e la ricostruzione delle aree liberate dallo Stato islamico. Da parte sua, Masjedi ha osservato la forte crescita dell'interscambio commerciale tra i due paesi e ha ricordato le attività delle imprese iraniane in Iraq impegnate nei settori dell'energia, dell'edilizia, del turismo e delle infrastrutture, con progetti che complessivamente ammontano a 10 miliardi di dollari. Infine, l'ambasciatore iraniano ha sottolineato come rispetto agli ultimi anni sia "significativamente cresciuto" il numero dei turisti in viaggio tra i due paesi. (Irb)