Rai: Ugl informazione su nomina direttore centro produzione di Milano, finalmente premiate professionalità interne

- Il sindacato Ugl Informazione plaude in una alla notizia della nomina a direttore del Centro di Produzione Rai di Milano di Enrico Motta. "Siamo estremamente lieti di poterci congratulare con il collega Enrico Motta, professionista di lungo corso, per l'incarico di direttore del Centro di Produzione RAI", commenta il segretario nazionale Ugl Informazione Fabrizio Tosini. “Finalmente - aggiunge il sindacalista - è stata premiata e riconosciuta una professionalità interna, con grande esperienza specifica sul Centro di Milano e con un robusto curriculum focalizzato sulla produzione dei grandi eventi televisivi”. “Siamo certi che ciò costituisca la migliore premessa per affrontare con la necessaria competenza e determinazione gli annosi problemi che affliggono questa importantissima realtà aziendale, e ci auguriamo che l'azienda voglia proseguire efficacemente lungo questo solco, adottando gli stessi criteri per la scelta dei nuovi direttori dei centri di Roma Torino e Napoli". (com)