Tunisia: Ennahda, il rimpasto porterà nuova aria al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del movimento islamico moderato Ennahda, Imed Khemiri, ha definito "importante" il rimpasto portato avanti oggi dal capo del governo tunisino, Youssef Chahed, poiché porterà "aria nuova" nell'esecutivo. Khemiri ha anche indicato in una nota che il governo ha davanti a sé ancora molte sfide da affrontare, ribadendo la necessità di lavorare per il miglioramento della situazione sociale e del potere d'acquisto dei cittadini. "Ci auguriamo che questo rimpasto venga approvato dal parlamento in modo che il governo possa svolgere le sue mansioni e porre fine alla crisi politica che scuote il paese da mesi", ha dichiarato infine. (segue) (Tut)