Tunisia: Ennahda, il rimpasto porterà nuova aria al governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimpasto, ha spiegato Chahed, è stato deciso "su basi meritocratiche" con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'esecutivo e la sua conformità alla legge. "Forniremo soluzioni a varie questioni spinose, comprese quelle economiche e sociali. Solo un anno ci separa dalle prossime elezioni e questo rimpasto servirà a stabilire un clima sano e favorevole verso quegli appuntamenti", ha sottolineato ancora il capo del governo. Le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Poco dopo l'annuncio del rimpasto, la portavoce della presidenza della Repubblica Saida Garrache ha espresso l'irritazione del capo dello Stato, Beji Caid Essebsi, per l'approccio adottato dal premier. "Il presidente della Repubblica respinge la fretta e la politica del fatto compiuto con cui è stato condotto il rimpasto. Youssef Chahed non ha consultato il presidente, lo ha informato solo a tarda ora questo pomeriggio", ha dichiarato la Garrache all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Noureddine Ben Ticha, consigliere dello stesso presidente Essebsi, ha invece definito la nuova squadra "un governo di Ennahda", con riferimento al movimento islamico moderato che sostiene l'operato del capo del governo. "Essebsi non era a conoscenza del rimpasto", ha aggiunto Ben Ticha. (Tut)