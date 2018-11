Moldova: presidente Dodon rifiuta di promulgare il nuovo codice audiovisivo

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha rifiutato di promulgare il nuovo codice audiovisivo. Nella risposta istituzionale inviata oggi al presidente del parlamento Dodon ha spiegato in sei pagine scritte le argomentazioni alla base del rifiuto. Il motivo principale sarebbe la riduzione della quota di contenuto informativo prodotto nella Federazione Russa e al divieto dei contenuti russi con carattere militare. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Deschide.md". La risposta di Dodon verrà inviata alla commissione competente in materia e, qualora gli argomenti vengano ritenuti rilevanti, il parlamento rivoterà questo progetto di legge e lo rinvierà di nuovo al capo dello Stato per la promulgazione. Se Dodon insiste sulla sua posizione, dopo 14 giorni dal verdetto presidenziale, i deputati della maggioranza parlamentare avvieranno una nuova procedura di sospensione dei poteri esercitati dal presidente in modo che la legge venga promulgata dal presidente del parlamento. Il nuovo codice audiovisivo è stato votato in prima lettura a luglio di quest'anno. Successivamente, è stato oggetto di adeguamenti tecnici attraverso diversi emendamenti e, dopo la terza lettura nel mese di ottobre, il parlamento lo ha inviato alla presidenza per la promulgazione. (Moc)