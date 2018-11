Romania: presidente Iohannis, decisione su revoca procuratore generale sarà sospesa sino a fine procedimento giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del ministro della Giustizia romeno, Tudorel Toader, sulla revoca dalla carica del Procuratore generale, Augustin Lazer è “sbagliata e non prenderò alcuna decisione fino alla fine del procedimento giudiziario”. Lo ha annunciato oggi il presidente romeno, Klaus Iohannis, durante una conferenza stampa, sottolineando che l'approccio del ministro sulla nomina del capo procura anticorruzione e la revoca del procuratore generale andrebbe “oltre” la legge. "Ho già una mia opinione su tutto questo e la renderò nota al momento giusto. Nel complesso, sta emergendo un comportamento o un approccio del ministro della Giustizia, che classificherei oltre ai limiti della legge nelle proposte di nomina e revoca. La proposta di revoca del Procuratore generale è sbagliata e non prenderò alcuna decisione fino alla fine del procedimento giudiziario in questo caso”, ha affermato Iohannis. Secondo il presidente romeno, “per quanto riguarda la revoca dalla carica del procuratore generale Lazar tutto è sbagliato. Trovo totalmente sbagliato chiedere la revoca, anche politicamente è sbagliato. E' chiaro che ci troviamo in una zona in cui i criminali stanno cercando di controllare la giustizia", ha rimarcato Iohannis. (segue) (Rob)