Romania: presidente Iohannis, decisione su revoca procuratore generale sarà sospesa sino a fine procedimento giudiziario (6)

- Il procuratore generale romeno ha sottolineato che il rapporto presentato sarebbe "il modo in cui l'esecutivo comprende di rispettare l'indipendenza del ministero pubblico come parte dell'autorità giudiziaria in Romania. Facendo riferimento alle conclusioni e le esagerazioni visibili e interessate del ministro della Giustizia, mi riservo il diritto di rispondere puntualmente nel corso dei prossimi giorni", ha chiarito Lazar sottolineando che in quanto procuratore generale, ha l'obbligo di assumere un atteggiamento pubblico e di esprimere un punto di vista istituzionale sui molti "attacchi ingiustificati" del sistema giudiziario. Il procuratore generale di Bucarest sostiene che la sua attività è stata sottoposta al controllo dell'Ispezione giudiziaria, organismo di controllo interno al Csm, ma anche a una valutazione dell'Consiglio superiore della magistratura e i risultati sarebbero stati "positivi", pertanto ritiene che la relazione elaborata dal ministro della Giustizia non abbia una base solida. (segue) (Rob)