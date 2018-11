Cotral: Mattia (Pd), gesto Fara Sabina un esempio per tutti

- “Quanto accaduto a Fara Sabina, dove l’intervento di autisti Cotral ha sventato un possibile stupro, deve essere di esempio a tutti perché siamo noi i primi baluardi contro i crimini e le violenze”. Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione regionale Pari opportunità“E’ per questo che voglio esprimere la mia personale gratitudine agli autisti Cotral che, alla stazione di Fara Sabina, hanno impedito che una ragazza di 19 anni subisse una violenza sessuale - prosegue Mattia - Una chiamata al 112 ha poi permesso ai carabinieri di Montelibretti di risalire all’autore della tentata violenza ed assicurarlo alla giustizia. Se una giovane ragazza è stata salvata e un delinquente fermato lo dobbiamo quindi al coraggio e alla tempestività di chi si trovava sul posto di lavoro e, notando quello che stava succedendo, non esitato ad intervenire”(Com)