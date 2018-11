Speciale energia: Russia e Cina hanno firmato contratti per costruzione unità 7 e 8 di centrale nucleare Tianwan

- La Federazione Russa e la Cina hanno firmato oggi, a margine del China International Import Expo (Ciie), quattro contratti esecutivi per la costruzione delle unità 7 e 8 della centrale nucleare di Tianwan e del reattore sperimentale-dimostrativo a neutroni veloci Cfr-600. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. La divisione ingegneristica della compagnia statale russa per la produzione di energia atomica Rosatom ha firmato un contratto con la China National Nuclear Corp (Cnnc) per collaborare nello svolgimento delle attività relative alla costruzione dei reattori per la centrale di Tianwan, mentre la società russa Afrikantov (sussidiaria del gruppo Rosatom), collaborerà con la Cnnc per la fornitura di attrezzature e servizi per la costruzione del reattore Cfr-600. La quarta unità di potenza della centrale nucleare di Tianwan è stata da poco collegata alla rete elettrica cinese, consegnando la sua prima fornitura. Lo ha riferito una nota rilasciata da Ase Engineering Company, una controllata di Rosatom. "L'avviamento della quarta unità di potenza della centrale elettrica di Tianwan in costruzione in Cina nel quadro del progetto russo che prevede l’uso di reattori VVER-1000 è stato effettuato il 27 ottobre 2018. La quarta unità di potenza ha prodotto i primi kilowatt di forniture destinati al sistema elettrico nazionale", si legge nella nota. In conformità con la risoluzione ricevuta dall’ente regolatore cinese, il reattore VVER-1000 della quarta unità di potenza è stato inizialmente portato al 25 per cento della potenza. Solo dopo tutti i test necessari, prosegue la nota, l'unità è stata collegata alla rete. Tutti i sistemi del propulsore hanno funzionato come previsto. Gli ingegneri dell'azienda controlleranno ulteriormente il funzionamento del reattore con una potenza di 200 megawatt e eseguiranno test dinamici al 50, 75 e 100 per cento della potenza. In caso queste valutazioni forniscano un esito positivo, l'unità dovrà restare operativa con questa capacità di carico per 100 ore. In seguito, avrà luogo una procedura preliminare di controllo della qualità dell'unità di potenza che segnerà l'inizio della garanzia di due anni. (Rum)