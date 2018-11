Speciale energia: Azerbaigian, previsto incremento produzione derivati del petrolio quest’anno e nel 2019

- Il valore totale della produzione di derivati del petrolio in Azerbaigian dovrebbe raggiungere i 2,85 miliardi di manati (circa 1,47 miliardi di euro) quest’anno, registrando un incremento pari al 4,5 per cento rispetto al 2017. Questo stando alle stime del governo in merito allo sviluppo socio-economico del paese nel 2019 e nei prossimi tre anni. Secondo quanto riferito da “Trend”, Baku si aspetta che, l’anno prossimo, la produzione di derivati del petrolio raggiunga i 2,86 miliardi di manati (circa 1,48 miliardi di euro), registrando quindi un incremento pari allo 0,3 per cento. Una variazione negativa è stata invece prevista per il 2020, che dovrebbe vedere il dato scendere a 2,69 miliardi di manati (circa 1,39 miliardi di euro). Nonostante ciò, le stime indicano rialzi significativi per il 2021 e il 2022, che dovrebbero vedere la produzione di derivati del petrolio attestarsi rispettivamente a 3,1 e a 3,13 miliardi di manati (1,6 e 1,61 miliardi di euro) (Res)