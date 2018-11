Repubblica Ceca: ministero Finanze peggiora stime di crescita economica per 2018 e 2019

- Il ministero delle Finanze ceco ha peggiorato le stime relative alla crescita economica del paese. Il nuovo rapporto del dicastero prevede infatti una crescita del 3,0 per cento nel 2018 e del prossimo anno al 2,9 per cento nel 2019, mentre le stime precedenti parlavano rispettivamente del 3,2 per cento e del 3,1 per cento. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". L'anno scorso l'economia ceca è cresciuta del 4,3 per cento. Il ministero ritiene che quest'anno la crescita sarà trainata dagli investimenti, provenienti dai fondi europei e dalle aziende che necessitano innovazione tecnologica. Il rapporto ricorda gli squilibri nel mercato del lavoro e la diminuzione del prezzo relativo del capitale contro il costo del lavoro. "Nel 2019 il principale motore della crescita economica sarà nuovamente consumo domestico, che rifletterà le dinamiche salariali connesse alla bassa disoccupazione e al forte aumento del reddito", si legge nella stima. Il tasso medio di inflazione per quest'anno è previsto al 2,2 per cento, nel 2019 salirà al 2,5 per cento. (Rep)