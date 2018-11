Amianto: sindacati uniti ricevuti dal Prefetto Saccone, dal governo fondi in manovra per l'emergenza

- Cgil, Cisl e Uil Lombardia hanno organizzato questa mattina un presidio sotto la Prefettura di Milano per sostenere la richiesta di prevedere nella Legge di Bilancio lo stanziamento di fondi per l’emergenza amianto. I rappresentanti delle tre sigle sindacali sono stati ricevuti dal Prefetto di Milano Renato Saccone come preambolo della manifestazione nazionale che si svolgerà giovedì prossimo, 8 novembre davanti al ministero del Lavoro. "Abbiamo organizzato questa manifestazione di piazza - ha detto Vincenzo Cesare, segretario responsabile Politiche Ambiente e Sicurezza di Uil Milano Lombardia - per denunciare la gravissima situazione relativa alla presenza di amianto e le sue drammatiche conseguenze per la salute delle persone. Un’emergenza che riguarda molto da vicino la Lombardia dov'è presente il 33 per cento dei siti contenenti amianto censiti a livello nazionale, per un totale di 207 mila siti". Una situazione secondo Cesare "oggettivamente molto grave a cui bisogna dare delle risposte. Per questo abbiamo presentato una piattaforma di proposte in Regione e ai Ministeri competenti, perché investano delle risorse. La risoluzione del problema amianto non può più essere rinviata perché ne va della salute delle persone". I dati diffusi dal Registro mesoteliomi della Regione Lombardia rilevano 6.000 casi di mesotelioma pleurico verificatisi tra il 2000 e il 2016. Le previsioni parlano di 11.274 malati nel periodo 2000-2029, quindi da qui al 2029 saranno almeno altri 4.500 i nuovi casi di mesotelioma. A 26 anni dalla sua messa al bando, in Lombardia si registra ancora il 33 per cento della presenza totale di amianto in Italia, con oltre 207.000 siti censiti in Lombardia, di tipo pubblico (12 per cento) e privato (88 per cento), che rilevano materiali contenenti amianto per quasi 6 milioni di metri cubi, 1,5 dei quali in matrice friabile, che ancora necessitano di interventi di bonifica e smaltimento. (segue) (Rem)