Nicaragua: opposizione, detenuti oltre 500 manifestanti antigovernativi

- L’opposizione del Nicaragua ha denunciato che almeno 552 persone sono detenute nelle carceri del paese dopo essere scese in strada per protestare contro il governo di Daniel Ortega. “Al momento si registrano 552 prigionieri politici, di cui 46 donne”, ha denunciato in una dichiarazione il gruppo Unità nazionale azzurro e bianco, che riunisce 43 organizzazioni e partiti politici. “Tutte queste persone sono esposte a condizioni di detenzione arbitrarie e disumane, a tratti crudeli e degradanti, a violazioni sessuali come metodo di tortura”, ha denunciato il blocco di opposizione. La dichiarazione segue quella rilasciata dal governo del Nicaragua, secondo cui sono 273 le persone detenute nell’ambito delle proteste antigovernative, tra cui 17 donne. (segue) (Mec)