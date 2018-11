Nicaragua: opposizione, detenuti oltre 500 manifestanti antigovernativi (2)

- La crisi nel paese è stata lo scorso 19 ottobre al centro di una nuova riunione straordinaria del Consiglio permanente dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), a sei mesi dall’inizio delle proteste contro il governo del presidente Daniel Ortega, che hanno portato finora alla morte di oltre 300 persone. L'incontro ha seguito di un giorno la pubblicazione di un rapporto di Amnesty International in cui si denunciano arresti arbitrari e violenze contro i manifestanti dell'opposizione da parte delle forze di polizia e di gruppi armati filogovernativi. “Non solo il presidente Ortega ha schierato la polizia per arrestare e torturare arbitrariamente i manifestanti, ma ha anche usato gruppi pro-governativi armati per uccidere, ferire e intimidire tutti quelli che hanno il coraggio di opporsi alla sua strategia repressiva”, ha denunciato Erika Guevara-Rosas, direttrice per le Americhe di Amnesty International. (segue) (Mec)