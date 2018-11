Nicaragua: opposizione, detenuti oltre 500 manifestanti antigovernativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le autorità nicaraguensi devono immediatamente smantellare e disarmare tutti i gruppi armati filo-governativi e assicurare che la polizia utilizzi solo la forza legittima, proporzionata e necessaria durante le dimostrazioni, quando appropriato. Invece di criminalizzare i manifestanti come terroristi e golpisti, il presidente Ortega deve garantire i diritti delle persone a manifestare pacificamente e alla libertà di espressione”, ha aggiunto. “Adottando strategie sempre più spietate e sofisticate per reprimere il proprio popolo, il presidente Ortega ha favorito la peggiore crisi dei diritti umani del Nicaragua da decenni, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le loro case e cercare sicurezza in altre parti del paese o nella vicina Costa Rica. Il governo di Ortega deve porre immediatamente fine alla repressione violenta”, ha dichiarato la direttrice. (segue) (Mec)