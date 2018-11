Nicaragua: opposizione, detenuti oltre 500 manifestanti antigovernativi (4)

- Secondo quanto denuncia il rapporto dall’inizio delle proteste, lo scorso aprile, almeno 322 persone sono state uccise, la maggior parte delle quali dalle autorità statali, e più di duemila persone sono state ferite. Tra i morti ci sono anche 21 agenti di polizia. Secondo le Ong locali, le autorità del Nicaragua hanno presentato accuse contro almeno 300 persone per aver partecipato alle proteste. La crisi, denuncia Amnesty, ha costretto migliaia di persone a lasciare il paese. Secondo quando reso noto dall’Alto commissariato delle Nazioni Unte per i rifugiati (Unhcr) lo scorso 31 luglio circa 8 mila persone hanno chiesto asilo in Costa Rica, mentre altre 15 mila hanno preso appuntamento per inoltrare la richiesta. Il rapporto si basa su due missioni di ricerca in Nicaragua e Cosa Rica nei mesi di luglio e settembre. Amnesty ha effettuato 115 interviste e documentato 25 casi di violazione dei diritti umani. (segue) (Mec)