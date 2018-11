Nicaragua: opposizione, detenuti oltre 500 manifestanti antigovernativi (5)

- I disordini sono scoppiati con una serie di manifestazioni promosse contro una riforma delle pensioni ritenuta penalizzante per i contribuenti. Le proteste si sono presto trasformate in una più generica richiesta di cambio nella vita democratica del paese. Il governo sandinista ha ritirato il progetto di riforma ma le proteste sono continuate sfociando in ulteriori violenze. Secondo l’Associazione del Nicaragua per i diritti umani (Anpdh) sono 512 le persone uccise nelle proteste antigovernative iniziate lo scorso aprile nel paese. Un numero di molto superiore a quello finora riconosciuto dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), che parla di 322 vittime. L’Anpdh fa salire anche il numero dei feriti portandolo a 4.062, e denuncia 1.428 rapimenti da parte di di gruppi armati parastatali (Mec)