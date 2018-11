Amianto: sindacati uniti ricevuti dal Prefetto Saccone, dal governo fondi in manovra per l'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti di Regione Lombardia Cgil, Cisl, e Uil riaffermano con forza i punti presenti nella piattaforma. A partire dalla sorveglianza sanitaria che, in considerazione della previsione del picco massimo previsto entro il prossimo decennio, deve essere rafforzata sia per la diagnosi precoce che per il monitoraggio dei casi di malattia asbesto-correlata. Nel registro mesoteliomi devono essere implementati tutti i casi di tumore correlati all’esposizione a materiali contenenti amianto. Il censimento dei manufatti in cemento amianto deve essere completato a cura di Arpa Lombardia, anche con il coinvolgimento dei piccoli comuni e bisogna promuovere la conferenza dei Sindaci sul tema dello smaltimento. Infine i sindacati confederali regionali lombardi chiedono a Regione Lombardia, nel coordinare tutte queste azioni, di incentivare i percorsi corretti di rimozione, smaltimento e raccolta sicura verso destinazioni temporanee come le discariche, in attesa di una definitiva inertizzazione. Si rende anche necessaria un’informazione capillare ai cittadini per far conoscere i rischi sanitari, promuovere modalità corrette di bonifica anche negli edifici civili. Al governo giovedì prossimo i sindacati in maniera unitaria chiederanno di rendere disponibili risorse economiche e strumenti normativi in grado di contrastare e debellare con forza i danni alla salute e all’ambiente dovuti alla perdurante presenza dell’amianto nei luoghi di lavoro e di vita dei cittadini italiani. Al ministero competente invece la richiesta sarà quella di aprire un tavolo di confronto per gli aspetti di natura sociale e previdenziale, insieme all'Inail e all'Inps per definire le problematiche. (Rem)