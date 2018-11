Cup: sindacati, revocato sciopero 8 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati revocano la giornata di sciopero per l’appalto Cup indetta per il giorno 8 novembre 2018. “Le organizzazioni sindacali a seguito della definizione del primo accordo di avviamento appalti Cup Lazio relativo ai lotti 2.3.4, sottoscritto in data odierna con il nuovo Gestore dei servizi Cup Rti Gpi, revocano la giornata di sciopero prevista per il prossimo 8 novembre 2018”. È quanto si legge in una lettera inviata da Cgil, Cisl e Uil alla prefettura di Roma e alla Regione Lazio. “Resta inteso che le scriventi organizzazioni sindacali – si legge ancora - monitoreranno l'andamento dei successivi incontri finalizzati alla definizione degli ulteriori cambi appalto/subentri, al fine di verificarne la coerenza con quanto previsto dagli accordi sottoscritti da Regione Lazio/Cgil-Cisl-Uil con particolare riferimento alle garanzie occupazionali e salariali dei dipendenti degli appalti Cup Lazio”. (xcol2)