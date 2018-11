Amianto: sindacati uniti ricevuti dal Prefetto Saccone, dal governo fondi in manovra per l'emergenza - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella foto i tre rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil al presidio organizzato sotto la sede della Prefettura per chiedere al governo di stanziare fondi nella Legge di Bilancio per l’emergenza amianto. In centro da sinistra Vincenzo Cesare, segretario responsabile Politiche Ambiente e Sicurezza di Uil Milano Lombardia, Massimo Balzarini, segretario Cgil Lombardia e Pierluigi Rancati – Segretario Servizio Sanitario Regionale. (Foto: ufficio stampa Uil Milano Lombardia) (Rem)