Tunisia: il profilo del nuovo ministro della Gioventù e dello Sport Sonia Ben Cheikh

- Il nuovo ministro della Gioventù e dello Sport della Tunisia è Sonia Ben Cheikh, già segretario di Stato al ministero della Sanità. La donna è stata nominata dal premier Youssef Chahed in sostituzione di Majdouline Cherni nel quadro dell'ampio rimpasto di governo annunciato ieri sera ma fortemente criticato dal presidente Beji Caid Essebsi. La Ben Cheikh è stata in precedenza a capo dell'Ufficio nazionale della famiglia e della popolazione (Onfp) e direttrice del Centro nazionale per la formazione pedagogica dei dirigenti del settore sanitario. (Tut)