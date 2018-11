Tunisia: il magistrato Jamoussi nuovo ministro della Giustizia

- Il funzionario statale, magistrato e politico Mohamed Karim Jamoussi è stato nominato ieri, 5 novembre, nuovo ministro della Giustizia nel nuovo governo di Youssef Chahed. Nato il 28 gennaio 1966 a Tunisi, sposato con due figli, ha servito come segretario di Stato per i Domini dello Stato sotto il governo di Mehdi Jomaa (gennaio 2014 - febbraio 2015), l’uomo che ha “traghettato” la Tunisia fuori dalla paralisi politica grazie al sostegno del “quartetto” della società civile poi premiato con il Nobel per la pace. Jamoussi ha perfezionato gli studi in legge presso la Facoltà di giurisprudenza e Scienze politiche di Tunisi. È stato nominato viceconsigliere del tribunale amministrativo nel 1994, per poi diventare relatore del tribunale amministrativo nel 2000. Jamoussi ha ricoperto anche la carica di consigliere del Supremo tribunale amministrativo dal 2001 al 2005. E' stato inoltre commissario statale nel Tribunale amministrativo nel 2005 e nel 2006, nonché presidente di sezione presso la Corte amministrativa tra il 2006 e il 2011. Dopo la rivoluzione dei gelsomini che ha deposto l’ex presidente Ben Ali, Jamoussi ha ricoperto nel 2012 l'incarico di capo di gabinetto nel ministro dello Sviluppo e della cooperazione internazionale. Ha peraltro supervisionato il progetto del nuovo Codice degli investimenti e l'attuazione della nuova istanza nazionale per gli investimenti.(Tut)