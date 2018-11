Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su estradizione ex giudice Hinostroza

- La Corte suprema del Perù si pronuncerà oggi sull’estradizione dell’ex giudice César Hinostroza, che si trova al momento in carcere in Spagna dopo avere lasciato il paese lo scorso 7 ottobre. Lo rende noto la Corte sul suo account twitter ufficiale. All’udienza sono presenti il procuratore Besabeth Revilla, il procuratore anticorruzione Amado Enco e l’avvocato dell’ex giudice Segundo Viteri. L'ex giudice della Corte suprema del Perù César Hinostroza, ricercato con l'accusa di corruzione, è fuggito in Spagna, dove è stato arrestato lo scorso 19 ottobre. Lo ha annunciato ai media locali il presidente peruviano Martin Vizcarra, precisando che Hinostroza è stato fermato con la collaborazione dell'ufficio di polizia internazionale Interpol ed è attualmente detenuto dalle forze dell'ordine spagnole. (segue) (Mec)