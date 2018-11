Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su estradizione ex giudice Hinostroza (2)

- Il capo di stato peruviano aveva annunciato una ricompensa di 12 mila dollari per ogni informazione capace di localizzare e catturare l'ex giudice. Contro Hinostroza pesava un mandato di arresto internazionale emesso dal giudice della Corte suprema Hugo Nunez. Madrid aveva confermato il 18 ottobre che l’ex giudice era entrato in territorio spagnolo. Il governo di Madrid si diceva in contatto “permanente” con le autorità peruviane, in conformità con lo “spirito di cooperazione” che caratterizza le “eccellenti” relazioni bilaterali. Il presidente peruviano Martín Vizcarra si era inoltre detto certo che il governo spagnolo non avrebbe protetto l’ex giudice. “I criminali che sono fuggiti dovranno rispondere alla giustizia. In questo senso, siamo sicuri che la Spagna, un paese democratico, non proteggerà coloro che sono ricercati dalla giustizia peruviana”, ha affermato il capo dello stato parlando a pochi giorni dalla fuga di Hinostroza . (segue) (Mec)