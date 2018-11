Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su estradizione ex giudice Hinostroza (3)

- Fuga che ha portato il presidente ad accettare le dimissioni del ministro dell’Interno, Mauro Medina. “Di fronte a questo (la fuga di Hinostroza) non c'è spazio per mezze misure. Ho deciso di accettare le dimissioni del ministro dell’Interno perché c'è una responsabilità che deve essere assunta”, ha detto Vizcarra. In precedenza il primo ministro peruviano, César Villanueva, aveva annunciato che il governo avrebbe chiesto alla Spagna di espellere Hinostroza. “In questo momento non stiamo parlando di estradizione perché è un meccanismo più complesso, quello che stiamo facendo è chiedere che Hinostroza venga immediatamente espulso dalla Spagna”, aveva detto il premier a “Radio Programas”. (segue) (Mec)