Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su estradizione ex giudice Hinostroza (4)

- L’ex giudice ha lasciato il paese in modo illegale lo scorso 7 ottobre, entrando in Ecuador attraverso al città frontaliera di Huaquillas. La fuga ha portato il minsero dell'Interno Mauro Medina a presentare le sue dimissioni, accettate dal presidente Martín Vizcarra. “Davanti alla gravità dei fatti accaduti ho deciso di accettare le dimissioni del ministro dell’Interno. Non demorderemo nella nostra lotta frontale alla corruzione”, ha scritto il capo dello stato sul suo account twitter ufficiale. La vicenda che coinvolge Hinostroza riguarda una serie di intercettazioni telefoniche rivelate da un'inchiesta giornalistica locale. L'inchiesta porta alla luce un presunto traffico di influenze che coinvolge il presidente della seconda sezione della Corte suprema peruviana, Cesar Hinostroza, e il presidente della Corte suprema di Callao, Walter Rios. Nelle registrazioni, riferisce il quotidiano "La Vanguardia", si sente Hinostroza dapprima proporre ad una persona non riconosciuta la riduzione della pena, poi l'assoluzione di uno stupratore di un minore di 11 anni. (segue) (Mec)