Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su estradizione ex giudice Hinostroza (5)

- In un secondo dialogo il magistrato parla con l'ex giudice Aurelio Quispe di una "materia" che potrebbe "dare potere in futuro", dialogo in cui viene citato anche il nome dell'attuale presidente peruviano, Martin Vizcarra. In un'altra registrazione, Walter Rios viene sentito negoziare con alti funzionari del Consiglio nazionale della Magistratura (Cnm) la nomina di Juan Miguel Canahualpa come procuratore di Callao. Dopo queste rivelazioni, il presidente della Corte suprema di Giustizia, Duberlí Rodríguez, ha convocato una riunione straordinaria della Camera superiore. Il Cnm ha ugualmente annunciato l'avvio di un'indagine per chiarire i fatti e stabilire le responsabilità. (segue) (Mec)