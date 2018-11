Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su estradizione ex giudice Hinostroza (6)

- Vizcarra, divenuto capo dello stato a marzo in sostituzione di Pedro Pablo Kuczynski, ha fatto della lotta alla corruzione uno dei cavalli di battaglia della sua presidenza. Secondo un sondaggio della Ipsos pubblicato dal quotidiano "El Comercio" nel corso dell'ultimo mese il presidente del Perù Martin Vizcarra ha visto aumentare il suo gradimento di 16 punti percentuali. L'approvazione del capo dello stato è passata dal 45 per cento di metà settembre all'attuale 61 per cento, un balzo mensile sin qui mai registrato da inizio del millennio. Il presidente è stato nelle ultime settimane protagonista di un'azione molto incisiva per l'approvazione di quattro riforme del sistema politico e giudiziario presentate come risposte ai casi di malaffare nelle istituzioni e linea guida per un rinnovamento dell'impegno pubblico. (segue) (Mec)