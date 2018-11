Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su estradizione ex giudice Hinostroza (7)

- Dal sondaggio arrivano buone notizia anche per i presidenti del consiglio dei ministri, Cesar Villanueva, e del parlamento Daniel Salaverry, il cui gradimento aumenta rispettivamente di quattro e dieci punti percentuali. Il presidente è apprezzato sopratutto per il lavoro che sta facendo "per combattere la corruzione", e il 28 per cento di disapprovazione è spinto in primo luogo dalla "presenza della corruzione nel suo governo" o dello scarso impegno mostrato per combatterla. Una contraddizione che è prova della centralità che il tema assume nel dibattito pubblico peruviano. (Mec)