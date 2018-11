Difesa: ministro polacco Blaszczak discuterà questione Fort Trump durante visita negli Stati Uniti la prossima settimana

- Il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak si recherà in visita negli Stati Uniti la settimana prossima e terrà colloqui con l'omologo James Mattis per discutere la creazione di una base militare permanente Usa in Polonia. Come riferisce il sito dell'emittente radiofonica pubblica "Polskie Radio" Blasczak ha discusso la questione della base statunitense già la scorsa settimana con John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump. Il ministro dovrebbe incontrare Mattis al Pentagono ed ha aggiunto che terrà riunioni sulla base Usa anche coi membri del congresso. Blaszczak ha già discusso la questione con "diversi senatori, sia repubblicani che democratici", e li sta convincendo che la presenza costante delle truppe Usa in Polonia "sarebbe utile per entrambi i paesi". Il 18 settembre, il presidente Trump ha dichiarato in un incontro con l'omologo polacco Andrzej Duda che gli Stati Uniti stanno considerando la possibilità di installare una base militare permanente in Polonia. Trump ha anche dichiarato in conferenza stampa con Duda che il presidente polacco si è offerto di pagare "più di 1,5 miliardi di euro" per la base. (Res)