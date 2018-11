Russia: Duma approva in prima lettura disegno legge su sanzioni per coinvolgimento minori in manifestazioni pubbliche non autorizzate

Mosca, 06 nov 12:54 - (Agenzia Nova) - La Duma di stato ha approvato in prima lettura una legge che stabilisce il fermo amministrato sino a un massimo di 15 giorni e una multa sino a 500 mila rubli per il coinvolgimento di minori in manifestazioni non autorizzate. Secondo il documento, in presenza di ripetute violazioni, la pena può aumentare sino a 30 giorni di arresto e un milione di rubli. A favore hanno votato 338 deputati, 38 i contrari, mentre uno si è astenuto. Autori del progetto il gruppo parlamentare Russia Unita (69 persone in totale). Il progetto di legge, tuttavia, non chiarisce il concetto di "coinvolgimento". Questo è l'argomento più controverso nella discussione del disegno di legge. Il deputato del Partito comunista della Federazione Russa Aleksej Kurinny ha osservato che il "linguaggio giuridico è assolutamente vago", quindi anche "un post diffuso in rete con un invito a condividere" potrebbe essere considerato un invito a partecipare, "suscitando interesse". (segue) (Rum) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata