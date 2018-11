Russia: Duma approva in prima lettura disegno legge su sanzioni per coinvolgimento minori in manifestazioni pubbliche non autorizzate (2)

Mosca, 06 nov 12:54 - (Agenzia Nova) - Uno degli autori del disegno di legge, Evgenij Revenko, ha sottolineato che la responsabilità verrebbe esattamente per gli organizzatori dell'azione, sebbene – osserva il quotidiano "Kommersant" – il testo del disegno di legge non dica nulla a riguardo. "Si impone una responsabilità nei confronti di coloro che spingono i nostri figli a infrangere la legge. I minori sono nichilisti per natura. La negazione delle regole e il desiderio di trovare la propria strada è normale, ma la legge riguarda gli adulti", ha dichiarato Revenko durante la discussione. Il testo del documento si riferisce anche nello specifico alle azioni "non autorizzate", mentre nell'ordinamento russo non esiste un concetto simile, avendo l'organizzazione delle riunioni solo l'obbligo di notifica preventiva. (Rum)