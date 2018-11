Libia: premier Sarraj in visita a Misurata

- Il capo del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, è giunto oggi a Misurata per una visita. Ad accoglierlo ha trovato il suo vice, Ahmed Maiteeq. Secondo quanto si legge in una nota del governo di Tripoli, l'obiettivo di Sarraj è quello d'individuare le esigenze della città attraverso una serie di visite alle infrastrutture principali e di colloqui con i funzionari locali. Il capo del Gna ha infatti in programma incontri con i notabili e i capi tribù della zona, oltre che con il sindaco Mustafa Kruad, il comandante militare nella regione, generale Mohammed al Hadad, e i consiglieri comunali. Sul tavolo anche i piani per mettere in sicurezza la città di Tawergha e applicare l’accordo di riconciliazione firmato con Misurata. (Lit)