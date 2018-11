Alitalia: Boccia (Confindustria), no a perdite che pagano italiani

- Bisogna evitare di generare perdite che poi pagano i cittadini. È questa la posizione del il presidente di Confindustria Francesco Boccia sull'ingresso di Ferrovie dello Stato in Alitalia. "Occorre un partner industriale per Alitalia - ha detto Boccia a margine dell'inaugurazione di Eicma, il Salone del ciclo e motociclo di Milano - e occorre avere una società efficiente nell'interesse dell'Italia, della stessa società e dei lavoratori". "Fare altre operazioni che possono generare perdite che poi pagano gli italiani, non mi sembra che possa far parte di un presente e di un futuro dell'Italia", ha concluso il presidente di Confindustria. (Rem)